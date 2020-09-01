Q：我今年26歲，沒有性經驗，和男友拍拖一年，由於擔心懷孕，親熱時只會摩擦下體，我在大腿搽潤滑油夾緊陰莖發射。男朋友認為長此下去他會變性無能，我知道他好想交歡，他曾經結交過兩個女友都有性關係，但體外摩擦得多真的會影響他嗎？我上星期有試過把第一次給他，最初我感覺下體是濕潤的，但當他發力進攻時，我卻覺得很痛很乾，重複嘗試都失敗，只能進入1吋左右，想問怎樣才可以成功？這次交歡會不會已經弄破處女膜？

阿慧

A：性愛的定義廣泛，除了進入式性行為（Intercourse），也包括體外性行為（Outercourse）如口交、體外摩擦刺激男性射精、愛撫身體和刺激陰蒂使女性得到性高潮等。其實不少人都會以體外性行為獲得性滿足，例如當伴侶對於性愛未有充足身心準備時，便會採取體外性行為來滿足性慾。

體外性行為並不會導致男性性無能，男朋友若不是信口開河，便是連他自己也相信這種謬誤，你可嘗試糾正他。絕大多數男性自青春期已開始自慰，這也是體外性行為的一種，不見得男性會因此而全變成性無能，這是沒根據的。男朋友的心態是渴望和你成其好事，縱使男朋友是最親密的另一半，亦不要被誤導呢。

初次性行為未能成功，明顯是性分泌不足而導致難以進入和陰道口疼痛。加上心情緊張，身體啟動防禦機制，很容易引發陰道收縮，就算本來已有一些性分泌，亦會很快乾涸。性愛新手必須適應和放鬆，以及使用水溶性潤滑劑去補償性分泌不足，可塗抹於陰道口內和龜頭位置。不過，最重要還是男朋友懂得溫柔和慢慢地進入，不要犯上迷思，誤以為一挺就入了，陰道分泌不足強行進入是會令陰部受傷的。注重愛撫前戲，女性的敏感帶分布在身體不同部分，嘴唇、頸項、乳房、大腿內側和下體是其中敏感部分，通常性分泌物不足是因為缺乏前戲，女性生理無法達致自然興奮狀態，一方依然乾澄澄的，另一方則已乾柴烈火，感覺當然不好受。

處女膜是一塊組織，橫跨在陰道內3吋深的位置，若該次只是進入了1吋，事後沒有流血，應沒有弄穿處女膜。若二人已打算再次嘗試，便要注意上述技巧。還有非常重要的一點，謹記安全性行為，必須記得使用安全套。

李偉儀