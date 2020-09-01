一文睇晒！Galaxy Z Fold 2「摺」力新貴

提到摺芒手機，大家都諗起Samsung，而他們亦非常積極，不斷推陳出新。繼去年Galaxy Fold及今年的Galaxy Z Flip後，剛剛Samsung又發表了他們第三部摺芒手機Galaxy Z Fold 2，即睇吓新機有何賣點？

【1】同上代有何不同?

新機搭載第二代超感官靈動摺疊屏(QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display)，內部主屏幕由Galaxy Fold時的7.3吋，增大1.12倍至7.6吋。屏幕邊框最多減少27%，機身體積跟上代相若，卻帶來更大的顯示面積。外屏也增大至6.2吋，較舊機的4.6吋大了1.63倍。另外，摺疊後厚度也由15.7至17.1mm，減至13.8mm至16.8mm，並僅重282g，更加輕薄。

【2】屏幕仲有咩特色？

內屏的最高亮度為900nit，較上代的800nit光，並配備自適應11-120Hz刷新率，可根據應用情況自動調節刷新率，例如睇文用11Hz，睇片用24至120Hz，打機則用48或120Hz，從而大幅降低耗電量。

【3】開合裝置有何改善？

今代採用隱形鉸鏈，鉸鏈無縫嵌入機身，通過凸輪制動結構，打造出75至115度多角度旋停摺疊技術，令屏幕可靈活自如開合。今代升級了磁力支撐系統，平板展開狀態更穩固，完全摺疊時也更加安全。防塵纖維技術可防止灰塵進入機身，整部機可承受200,000次摺疊。

【4】內屏有咩新玩法？

全新Flex Mode，UI自動識別屏幕狀態，例如半摺疊時，上半部播片，下半部為控制區域。使用系統App時，上半部為主介面，下半部顯示補充功能。在內屏影相時屏幕更會一分為二，上半部分顯示取景框，下半部分左側顯示完成效果，毋須打開相冊就能預覽，方便調整構圖。另外，系統有420dpi、480dpi、540dpi三個顯示風格，Office UI更獲得優化，帶來平板電腦般的操作體驗。

【5】是否有更佳的多工作業模式？

今代的多任務處理窗口可靈活調整程式大小及布局，一次最多打開三個，可垂直或水平顯示。兩個窗口可同時顯示同一個App，並支援程式間Drag and Drop，文本、圖像可互相拖放。新的分屏截圖功能可快速選定區域截屏，更可同時為三個程式截屏。

【6】鏡頭規格如何？

設有三鏡頭相機，分別擁有12MP F2.2超廣角、12MP F1.8廣角、12MP F2.4遠攝鏡頭，並搭載10MP F2.2前置鏡頭，而封面鏡頭也有1,000萬像素。

【7】有何拍攝模式？

自動取景功能，通過自動識別技術追蹤畫面內的拍攝對象，毋須移動設備，只需伸出手掌就能開始或停止錄製。Dual Preview功能，6.2吋外屏可同步預覽拍照效果，拍攝者也可透過內屏得到超大預覽。從Note 20移植了Pro Video Mode，可控制變焦速度、立體聲效、實時雙聲道收音及選擇多源麥克風。Night Mode通過合成30張不同相片，呈現更多細節及更真實的色彩。Singe Take一鍵多拍，一次獲得不同角度的相片與視頻。

【8】其他硬件配置呢？

內置7nm八核心處理器、12GB RAM及256GB ROM。支援指紋及面部識別，兼容一張nanoSIM及一張eSIM。另外對應5G網絡、Wireless Powershare及Fast Charing等技術。

【9】有咩顏色揀？

提供Mystic Bronze迷霧金及Mystic Black松煙墨兩色。部分市場容許客戶定制專屬隱形鉸鏈的顏色，有金屬銀、金屬金、金屬紅、金屬藍四色。此機也有Thom Browne限量版，加入了磨砂質地、羅鍛3D紋理及鐫刻品牌logo，還內置了獨家UI。套裝包括Galaxy Z Fold 2、Galaxy Watch 3、Galaxy Buds Live及一系列定制化配件，將在9月初在指定市場接受預約。