藝人蔡卓妍時尚觸覺敏銳,獲各大時裝品牌垂青。對時尚配搭一向有自我風格的她,日前在社交網上載一張手持一個BVLGARI全新的「Serpenti Through the Eyes of Ambush 」系列手袋的相片,她表示:「拍攝時本身諗住畀個好型嘅表情襯番個袋,點知一秒破功。」這個限量版「Ambush x BVLGARI」系列,以東南亞的樹蟒為靈感,此品種的蟒蛇以奪目色彩及迷人動作而聞名,完美展現款色大膽前衞的個性。Serpenti腰包有多種攜帶方式,配有可拆式的皮帶及肩帶,可用於腰間和斜揹於身,甚至可以作為肩揹袋。