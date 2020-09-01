遭奪命口水噴面！陳鈺琪同小鮮肉傳緋聞出事

有「最美趙敏」之稱的內地女星陳鈺琪於新冠肺炎肆虐下，即使做足防疫措施仍避不過「飛來橫禍」，遭「奪命口水」疑近距離射中面的短片在網上瘋傳，被嚇到呆的她擔心中病毒，於社交網留言斥「適可而止」，似指摘「行兇者」勿再出口傷人。

內地小花陳鈺琪憑新版《倚天屠龍記》中的「趙敏」一角成功上位告別「跑龍套」生涯，跟同劇「張無忌」曾舜晞的緋聞更成為網民熱搜，而曾舜晞的後援會率先為偶像闢謠指「經與公司核實此為不實信息」，陳鈺琪隨後亦網上Post：「適可而止，不要太過分！」但其後又秒刪，惹來她為緋聞動氣之說。

不過最近傳流出新版本，事緣網上流傳一條陳鈺琪疑當眾受辱片，片中戴住口罩的她，在數位工作人員護駕下，離開酒店往工作時，有名沒有戴口罩的女子迎面而來，兩女擦身而過之際，該女子疑似向她正面吐口水後即閃走，受驚的陳鈺琪嚇到呆一呆後，再秒速擰轉面「睥」爆對方，由於短片就此中斷，故未知現場可有展開「緝兇」行動。有指她不忿受辱，故在網上留言轟無禮者行為，更有網民為她發聲，指在疫情期間，吐口水可能令病毒擴散，行為相當惡劣。

據知陳鈺琪除和曾舜晞傳「戲假真情」外，有消息指連內地小鮮肉李易峰亦迷戀她，懶理鐵粉們的大力反對，堅持接拍由陳鈺琪任女一的內地劇《鏡‧雙城》，而陳鈺琪的粉絲亦不甘偶像在網上被「口誅筆伐」，雙方鐵粉群於網上連串「開拖」，只是兩位男、女主角不時在片場被拍到排排坐密斟，似沉醉於「愛在戰火蔓延」時。