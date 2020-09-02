疫市做定功課！張秀文流連街頭搵減價盤上車

不要以為藝人搵錢容易，講到買樓「上車」其實一樣困難！現年32歲的無綫「咪神」張秀文苦幹10年，雖然曾被導演王晶睇中成為「晶女郎」，可惜一直靠慳來儲首期，「上車」彈藥儲極都未夠，更試過要「踎」家姐屋企屈膝瞓梳化，苦不堪言。

一直做「租奴」的秀文，早前為由無綫綜藝組金牌監製張志明、編導黃俊輝與岑應打造的話題節目《我要做業主》擔任嘉賓，該節目先後邀請「星級」業主馮盈盈、陸浩明與翟威廉等分享入市血淚史，秀文在節目中大方分享「上車」大計，事後坦言有留意到近期樓市在疫情影響下出現微調，故四出睇樓掌握多點巿況，瞄準細價樓。

明白買樓並非買棵菜，秀文有意趁疫巿入貨，日前被發現流連旺角太平道一帶「做功課」！她先到地產代理公司睇放盤廣告尋找減價筍盤，其後又到附近新樓盤眼望望，行到攰入茶餐廳抖抖，但堅持齋飲唔食，看來真係想「慳出一個家」。

放租唔自住 博樓換樓

事後，秀文受訪時被問到是否已儲夠錢買樓，她說：「拍完個節目，我對睇樓變得好有興趣，想學吓呢方面知識，其實我都要為自己打算吓！（拍《業主》睇咗咩樓？）去過睇西九龍一個鐵路沿線樓盤，交通方便亦適合養狗，好配合我嘅住屋要求，但價錢就太貴啦！（有咩攻略？）可能會買一個負擔得到嘅單位先，打算放租做住包租婆，睇機會再樓換樓，直至有能力負擔到心儀嘅單位嚟自住。」