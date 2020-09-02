東方日報C3：吳彥祖聲討種族仇恨懸紅12萬緝兇

現居美國的華裔演員吳彥祖，對於早前當地有華裔老婦遭掌摑及點火襲擊而大感震驚，他發聲怒斥種族仇恨行為，並懸紅1.5萬美元（約12萬港元）緝兇！他見義勇為、出錢出力為華裔發聲的行為獲激讚！

45歲的型男吳彥祖於2013年迎來女兒Raven，為保護愛女免受追訪，決定舉家移居美國生活。他近年進軍荷里活，參演《魔獸爭霸：戰雄崛起》、《人造天劫》及新版《盜墓者羅拉》等多部電影，以華人身份在當地影業佔一席位。近日美國發生華裔老人遇襲事件，他決定懸紅1.5萬美元緝兇，為華裔發聲！

MC Jin伸援手成立基金

事緣美國紐約市布魯克林區7月發生一宗針對華裔的罪案，區內一名89歲、只懂粵語的華裔老婦突遭兩名蒙面男子掌摑及點火，該名婦人事後接受當地傳媒訪問，表示離開位於賓臣墟（Bensonhurst）的住所後，不消幾分鐘已遇襲，其背部被點火，幸好她及時逃走並靠牆撲滅火種，未有大礙。由於婦人與施襲者素未謀面，對方亦沒有試圖搶奪其財物，故外界認為涉及種族仇恨，民憤四起！當地多位議員及社區領袖譴責事件，並要求將案件定性為「仇恨犯罪」。

吳彥祖懸紅緝兇，同在當地生活的歌手歐陽靖（MC Jin）亦聯同社區組織成立合共1.5萬美元獎勵基金，故現時該案懸紅已增至3萬美元（約24萬港元）。吳彥祖接受當地傳媒訪問時，表示得悉事件時大為震驚，認為所有人都必須聲討這種可恥行為，並將肇事者繩之以法。至於MC Jin日前在社交網上載在當地與遇襲老婦交談的相片，他拍片表示：「這是我對社區下一步應該做甚麼的想法，因為針對一個人的仇恨而犯罪，也是對全人類的攻擊。」

「過來人」王君馨抱不平

不少藝人都大讚吳彥祖挺身而出，鍾欣潼透過經理人霍汶希表示：「覺得佢好有正義感，呢個世界唔應該存有種族歧視，希望盡快成功緝兇，將行兇者繩之以法。」在紐約長大的王君馨則坦言小時候亦曾經歷種族歧視，有些人甚至連同種族的人亦會歧視，她表示：「我覺得今次呢件事發生喺一個89歲嘅婆婆身上係好可惡，吳彥祖企出嚟幫佢討回公道，非常好！希望種族歧視會慢慢消滅，因為唔同文化嘅人其實可以彼此學習、彼此欣賞。」

其實吳彥祖近年在美國發展不俗，惟去年3月因盲腸潰爛延誤醫治而一度險死，並因為治療過程中被禁止進食，體重下跌18磅，導致大部分肌肉流失，體形與身體狀態大不如前。經過大半年訓練後，他已逐漸回復鋼條身形，近日更分享赤膊與女兒游水的片段，展現完美體態，加上今次出錢出力為華裔發聲，成為正義男神！

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