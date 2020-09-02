生肖指數　是日吉星：蛇

鼠：↑ 運氣正逐步回升中，獨自一個人做事已見好成績，更可避開所有麻煩。

牛：→ 植物能給你帶來愉悅感覺，不妨把它們擺放在家居的當眼處，有助運勢。

虎：↓ 是日沖煞，財運平平，有漏財迹象，請注意銀包，小心處理貴重物品！

兔：→ 活力充沛，公私事務都繁忙。對於工作，只要以積極態度面對就成。

龍：↑ 不妨找一些有用的課程充實自己，你會從中得到喜樂和能夠吸收新知識。

蛇：★ 在運氣大好的日子裏，能順利完成不太熟悉的事，今天就放心去做吧！

馬：→ 因為一些小事情使原本約好的約會泡湯，讓你感到難過。白色增運勢。

羊：→ 愛情其實是一種不容易玩的遊戲，不要看得太重，以免傷了感情傷了心。

猴：↓ 遇到不平事，宜多加忍讓，若果任性的找別人麻煩，將惹來是非不絕。

雞：→ 在愛情當中每個人都希望獲得關心和照顧，將你的感受直接告訴對方。

狗：→ 不要因一時挫折而感到氣餒，你必須保持耐性，將心中計劃付諸實行吧！

豬：↓ 你顯得有些煩躁不安，像做甚麼事情都是不對勁的，還是早點回家休息。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌