白羊：情緒不穩，事業運略為不穩，但鬥志較盛，求職、謀事等，宜勇往前直保持積極。

金牛：人氣甚佳，但辭令及思考力不穩，不論公私，宜注意措詞，合作及人際關係更佳。

雙子：人緣、社交及財運稍遜，開支或會較大，小心處理朋輩及金錢事宜，勿因財失義。

巨蟹：情緒及家庭運稍遜，避免談論家事、感情及人事等問題，相處情況將更和順平穩。

獅子：人氣較佳，但精神及體能略為不穩，工作壓力較大，宜嘗試放鬆，以免體力透支。

處女：人緣及桃花運稍遜，人事問題或會較頻，保持開朗的心情，合作及人際關係更佳。

天秤：事業運稍佳，善用人脈將有利開單、簽約等。但人氣稍遜，宜多作協調保持低調。

天蠍：戀愛及家庭運較佳，但需注意溝通，多予耐性和體諒，可助減免意見分歧等問題。

人馬：人緣及桃花運稍遜，做生意的朋友，開單、簽約等，宜多予注意合作及人際關係。

山羊：人緣及桃花運較佳，感情及親子關係將甚和順，多約會、多聚會，可助增進情誼。

水瓶：精神狀態及體能稍遜，集中力或較遜色，避免緊張，工作表現和進度將更為理想。

雙魚：人緣及桃花運稍佳，單身朋友與心儀對象多接觸或多參與社交活動，助招引良機。