許芯悅首做女一　由18歲演到25歲

藝人許芯悅（Katie）近日拍攝電影擔任「女一」，Katie坦言為此大感緊張，因戲中與大多數演員也是第一次合作，她說：「戲中唔少對手都係有多年經驗嘅前輩，拍攝過程好開心同順利，令我更加享受演戲嘅感覺。」

曾在舞台劇擔任女主角的Katie覺得今次拍電影很有挑戰性，為此做足準備功夫，形容今次是考牌之作，她說：「今次演繹嘅角色，要由18歲演到25歲，又係一個實習醫生，所以向幾位現職醫生嘅朋友取經，了解吓佢哋嘅心路歷程。另外又要適應唔同嘅拍攝方式。因為同以往我參演舞台劇唔同，電影係跳拍嘅，對於愛情、親情、友情之間價值觀嘅矛盾，開拍前就要確定好個角色每一場戲嘅心路歷程同變化。拍完後期再拍前期都會準確啲，亦都要喺短時間內同其他演員建立默契，各有各難度，好彩之前讀戲劇學校嗰幾年，都有不停練習同分析劇本，今次好感恩可以有機會真正學以致用。」

為了演繹的角色Katie不惜減肥10磅：「呢個角色最初係一個比較柔弱嘅DSE畢業生，要有年輕感同細粒嘅身形。我最近三年暴肥咗，顯得面圓圓，所以要喺飲食方面進行調節，盡量食得比較清淡，同時少食煎炸食物。另外我仲每日敷兩次Mask、用機按臉通淋巴和做運動等等。」Katie又指隨後的工作將要錄製三首有機會作為電影內歌曲的新歌。