威尼斯電影節疫情下開幕　姬蒂泰迪戴口罩現身唔敢鬆懈

因新冠肺炎爆發導致5月舉行的康城電影節被逼取消，雖然疫情在歐美各地仍然嚴峻，但第77屆威尼斯電影節仍然堅持如期於今日開幕。大會將做足防疫措施迎接電影節來臨，而擔任今屆主競賽單元評審主席的金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）以及獲今屆終身成就獎的英國女星泰迪史雲頓（Tilda Swinton）昨日已率先抵達水都作準備。二人都不敢鬆懈戴住口罩現身。而姬蒂就於社交網上載與化妝師Mary Greenwell戴上口罩於水上的士合照，並留言表示戴住口罩安全抵達威尼斯。

其中曾在漫威超級英雄片《奇異博士》（Doctor Strange）中飾演「古一」的泰迪見到傳媒之後即擺出「Wakanda Forever」的手勢，向日前直腸癌併發症離世的舊拍檔《黑豹》（Black Panther）男星Chadwick Boseman冇聲致敬！泰迪除了領獎之外，她與西班牙鬼才導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）合作的新片《The Human Voice》亦將於電影節期間放映。

而今日稍後時間，姬蒂將率領一眾主競賽評審成員包括上周突然取代羅馬尼亞導演Cristi Puiu任評審成員之一的美國著名男星麥迪倫（Matt Dillon），於下午舉行記者會見傳媒。而香港時間下星期四凌晨，香港女導演許鞍華將獲大會頒發終身成就金獅獎，而她的新作《第一爐香》亦會於同一晚舉行首映禮。該片入圍今屆非競賽單元。暫時未知許鞍華會否飛抵當地親自領獎。