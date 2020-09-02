專家有Say　正確擊退黑眼圈

9月英超聯賽開鑼，相信一眾球迷定會通宵睇賽事，雖然過足睇波癮，卻導致睡眠嚴重不足，黑眼圈、眼袋愈來愈深，不但有礙觀瞻，更代表肌膚正響起警號。與其在坊間亂搵急救方法，不如聽聽專業意見，教你正確擊退眼部問題。

Q1：為何睡眠不足會有黑眼圈？

A1.當熬夜、瞓得差、瞓唔夠、眼部疲勞等因素出現，血液循環會變差，淋巴亦會閉塞，導致新陳代謝物積聚，並於皮膚較薄的眼下位置顯現出來。

Q2：瞓得夠都有黑眼圈？

A2.對！出現黑眼圈的成因多，例如本身有淚溝結構、眼周皮膚被曬黑、眼眶附近血液循環欠佳，或眼皮太薄而令眼底血管較明顯。另外，患有濕疹或鼻敏感的人士，也有可能出現黑眼圈。

Q3：女士來經會有黑眼圈？

A3.對！月經正常有賴於肝、腎氣血充足，如果肝、腎不足，加上月經來潮，就會導致氣血虛弱，繼而令黑眼圈浮現出來。

Q4：性事頻密會有黑眼圈？

A4.對！房事會令氣血消耗，一旦過度，可致氣血不足，影響血液流動的順暢，形成血瘀。另外，性事沒節制會引致腎虛、過勞，同樣可影響氣血運行，導致黑眼圈的出現。

遠離黑眼圈Dos &Don'ts

Dos

1.養成良好的生活習慣，如早睡早起、勤做運動、放鬆心情等。

2.即使是天陰或置身室內環境，也要為眼睛周邊皮膚做防曬。

3.加強眼部皮膚護理，選用含維他命C及E的產品，預防老化。

4.輕力按摩眼周皮膚，消除眼腫；或每天早晚點揉陽白、太陽、四白、迎香、巨髎、風池等穴位各10至15次。

5.利用冷凍匙或熱茶包敷眼，前者屬冷敷，有助眼底皮下血管收縮，可暫時收細眼袋；後者屬熱敷，能促進眼周皮膚的血液循環。

Don'ts

1.熬夜，或長時間看電視、玩手機，令雙眼疲勞。

2.喝太多水、或經常進食高鹽食物，可使眼部浮腫。

3.經常揉眼睛，令周邊皮膚受到刺激。

4.在眼周敷檸檬片，不但無助於去除黑眼圈，而且檸檬的酸性帶有刺激性，加上它含有感光物質，敷後不小心殘留於皮膚而又接觸到紫外線，更導致色素沉澱，變相愈敷愈黑。

食療參考

丹附茶

材料：丹參10克、香附10克

做法：以滾水焗20分鐘。

功效：行氣活血、疏肝理氣

用法：上下眼瞼皮膚青瘀、伴隨情緒急躁、乳房脹痛等徵狀的肝氣鬱滯者。惟孕婦忌服，正值月事者不宜。

芪陳茶

材料：黃芪10克、陳皮5克

做法：以滾水焗20分鐘。

功效：補氣健脾

用法：雙眼浮腫、眼袋明顯、皮膚發黃沒光澤，伴隨飯後腹脹、大便稀溏等徵狀的脾虛者。

桑杞茶

材料：桑椹10克、杞子10克

做法：以滾水焗20分鐘。

功效：滋陰補血、益精明目

用法：黑眼圈嚴重、伴隨口渴、腰痠、記憶力衰退等徵狀的肝腎陰虛者。惟脾虛便溏者慎服。