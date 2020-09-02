早前被網民鬧辱華　李孝利決定停用社交網

韓國41歲女歌手李孝利最近在MBC節目《玩甚麼好呢？》與男歌手Rain及主持劉在石組成限定組合「SSAK3」出歌，獲得大批觀眾支持，不過早前她因與少女時代成員Yoon A在疫情下去唱K開直播而捱轟，後來她在節目中說想用中文名「Mao」做藝名，因發音與「毛」相近，被大批內地網民在其社交網留言鬧爆她是用毛澤東的姓氏開玩笑。

李孝利似乎亦因為網上的惡評感到有壓力，今日在社交網發文透露決定不再用社交網：「我決定將3號設為期限，之後不再用社交網了，並不是因為最近的事，雖然不能說那些事對我完全沒有影響，這是在我沒有活動的時候，與想知道我消息的粉絲們互動的空間，但這的確很令人費心，真的不容易。」

她表示會再考慮以其他方式和粉絲互動，感謝在這段時間來看她、支持她和愛錫她的人，亦多謝批評她的人，又說：「希望大家在艱難的狀況中，可以堅定地守護自己的位置，我愛你們，謝謝你們。」

好友玉珠鉉就留言說：「不要停用啦！」張英蘭亦大表可惜：「孝利不要啊，能夠見你、和你溝通，我獲得了很大的力量，你是我最好的藝人、溫暖的人，很擔心你受到傷害，希望你不要生病，也不要感到受傷，一直支持你。」