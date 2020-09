【柯德莉夏萍接班人】 莉莉新劇預告換二十個look

Netflix與美劇《色慾都市》(Sex in the City)金牌監製兼編劇Darren Star合作推出劇集《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris),並由有「柯德莉夏萍接班人」之稱的「仙氣女神」美國女星莉莉哥連斯(Lily Collins)擔任女主角。而首輯預告片今日正式公開,莉莉在預告中連換20個造型!

故事講述莉莉飾演在行銷公司工作的艾蜜莉,在公司併購法國高級精品的行銷公司時,意外獲得夢寐以求的工作機會,隻身來到時尚之都巴黎闖天下。莉莉在劇中的造型由《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)當代時尚教母 Patricia Field 親自操刀,令莉莉在劇中着盡超過50個時裝大品牌的衣服。而今次莉莉更「處女下海」首次擔任劇集的製作人。

由於Darren Star曾令莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)在《色》的角色Carrie Bradshaw成為時尚 icon ,所以今次莉莉有望憑此劇成為新一代的Carrie !