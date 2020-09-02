為K-POP寫下新歷史　BTS公開新目標：喺格林美獎演出

韓國爆紅男團防彈少年團（BTS）昨日憑上月21日推出的英文單曲《Dynamite》，登上美國Billboard Hot 100排行榜冠軍，成為首個在該榜單稱冠的韓國歌手單位，亦打破了Psy於2012年憑Hit歌《江南Style》登上該榜第2位的紀錄，為K-POP寫下新歷史。BTS今日舉行以網上直播形式進行的記者會，分享再為韓國爭光的感想和今後的目標。

成員J-Hope指從沒有想過BTS可以成為登上Billboard Hot 100冠軍的隊伍，難以確定這到底是夢還是現實，又指他們只是因為喜歡音樂和舞蹈而開始走歌手這條路，現在他們的真心好像能夠傳達給世界，他也感到非常高興，又指粉絲們的支持是他們努力活動的原動力。

隊長RM則指自己是最先收到好消息的成員：「因為知道榜單是在凌晨公布，所以通宵等待，我是最先收到消息，因為知道第二日要練習和有行程，所以我要盡快睡覺，我盡量讓自己不要太興奮，很快便睡着了。」而昨日是成員Jungkook的23歲生日，這個冠軍榮譽可算是最好的生日禮物，他表示：「我是很遲才知道，當我查看排行榜時，我還懷疑我正在看的頁面，整個人呆了。」他又多謝父母、粉絲、成員和Big Hit事務所的工作人員。

至於成員V則回想起與成員在7年前從故鄉來到首爾，開始一起住宿舍和在狹窄的排舞室練習，又想起當時與父親一起從居昌郡去首爾時，曾被的士司機欺騙：「爸爸說『這些事總會發生』，當時我在想爸爸應該心裏在生氣，現在我也覺得『這些事總會發生』，因為這些事都成為了有趣的回憶，從前的練習生活和我們遇到的辛苦事，都成為了有趣的回憶。」

問到今後的目標，SUGA就希望可以登上美國格林美音樂獎的舞台：「我們曾經在格林美和其他歌手合作表演，我希望BTS能夠在格林美的舞台上單獨演出。」RM則希望疫情可以早日完結：「我希望在那時候可以招待很多人在戶外看我們的演出。」

另外，BTS的兵役問題一直是網民的討論話題，國會議員河泰慶曾提出改革兵役免除制，讓一眾活躍於大眾音樂及電影等多個範疇，以及為國家作出貢獻的年輕人可獲得豁免兵役，而節目作家兼唱作人具子亨（音譯）今日在青瓦台網站的國民請願版發起請願，要求讓為國爭光的BTS豁免服兵役。