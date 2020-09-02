勁誇張！3千萬一張「卡」

這張於上周以393.6萬美元成交的棒球卡，由專門製作球員卡公司Bowman於2009年推出，屬於最罕有兼限量1張的Superfractors版本，卡面印有當年被Los Angeles Angels選中的新秀棒球員Mike Trout。

眾所周知，北美有4大運動聯盟，當中包括：美式足球NFL（National Football League）、棒球MLB（Major League Baseball）、籃球NBA（National Basketball Association）及冰上曲棍球NHL（National Hockey League）。雖然於北美地區最受歡迎及最賺錢的是NFL，但論及運動本身於全球的流行程度及聯盟球員薪金則是MLB及NBA較為突出，兩個聯盟當中就有不少球員合約去到「億億聲」美元級數，與這些超級球星相關的球員卡亦經常於拍賣會上創下天價。

單單是2020年，球員卡成交紀錄就被NBA及MLB兩大聯盟所屬球星不停打破，先有集合NBA兩位最強「23號」Michael Jordan與LeBron James同框出現的雙人籃球卡於2月以90萬美元成交，成為史上最高價籃球卡。同年5月MLB球星Mike Trout棒球卡就以92.25萬美元成交打破紀錄。豈料兩個月後，另一張LeBron James籃球卡就「雙倍奉還」以184.5萬美元再次刷新球員卡紀錄。

當你以為上千萬港元一張球員卡已經係極限？梗係唔止啦！上周，就再有一張Mike Trout棒球卡以393.6萬美元成交，折合港元超過3千萬，賣家是一位拉斯維加斯體育博彩顧問Dave Oancea，這位賭城名人一直收藏不少Mike Trout棒球卡，亦明言買賣球員卡只係純為投資。今次創下天價的棒球卡是他兩年前從台灣賣家手上購入，當時成交價是40萬美元，兩年間暴升10倍，而5月拍賣那張Mike Trout棒球卡賣家亦同樣係佢（數年前以18萬美元入手），由此可見Dave Oancea對於投資棒球卡眼光相當準，買得貴、賣得更貴，大家有閒錢又有時間鑽研球員卡的資料及歷史的話，可能你會搵到另一條發達之路。