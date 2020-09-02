出軌後首現身　細So唔夠膽承諾做個好男人

前DJ細So（蘇耀宗）被爆背妻偷食網紅阿B後首現身，見他手上仍戴上婚戒。他獨自接受傳媒訪問，他承認自己做錯事，不論個人或是感情上都做錯，向太太、家人及第三方道歉，他說：「喺兩個月前我講咗件事畀太太知，佢選擇原諒我，我好對佢唔住。我承諾佢之後可以做啲咩，佢畀機會我做個負責嘅爸爸同老公，我會盡力做個好爸爸同老公。」他續說：「究竟咩人係唔想提往事呢？就係做錯咗嘢嘅人。我承認我係一個犯錯咗嘅人，對唔住咁多位，要大家關心。」

問到事件曝光後，太太情緒怎樣？他說：「壓力係有嘅，我哋要做嘅回應，大部分都做咗，如果再重提，對每一方都唔好，對各方面嘅傷害都會加深。佢的確係好好嘅太太同媽媽，佢比我堅強。」提到網友全城競猜誰是阿B，他嘆氣一聲說：「我知有好多人被牽涉其中，我好對唔住，我冇方法幫大家一一澄清。」

問到與阿B還有聯絡？他說：「6月之後冇再聯絡。（承諾太太由壞咗嘅男人做番好嘅男人？）我會繼續愛佢，我希望做番盡責嘅爸爸同老公，我唔夠膽講我會做到個好嘅男人，每一個人犯咗錯，都希望得到一個改過嘅機會，我太太畀咗個機會我。」工作方面，他指會跟客戶解釋。

而老婆陳頴楠（Wing）亦再次回覆東網，強調願意重新接納細So：「我已經原諒咗佢，亦願意重新接納佢，感謝大家的關注，希望給我們一些空間，一點時間。」