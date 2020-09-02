汪明荃大病欖過　羅家英：唔使驚我喺度

藝人羅家英接受好友苑瓊丹開電視節目《開工大吉77》訪問。出生自粵劇世家的羅家英說，從小受父親教導要傳承粵劇文化：「爸爸話全靠華光師傅賜啖飯畀我哋食，所以要求我將戲曲同粵劇傳頌落去，做人不能忘本！依家我有五個徒弟、百幾個學生，我愛人（太太汪明荃）都不時嚟幫手指點，唔係教佢哋功架，教佢哋做戲。」

苑瓊丹承勢追問羅家英與汪明荃拍拖逸事，令羅家英招架不來，不過當問到他有甚麼地方吸引汪明荃時，羅家英卻帶苑瓊丹「遊花園」：「佢都冇同我講，我點知佢鍾意我咩啫！我對佢唔算細心，又唔算好遷就佢，外界嘅人以為佢惡過我都好正常，因為佢對工作好嚴緊、要求好高，諗住佢對羅家英都係咁，實情係…都差不多啦，我好難講得出口，好難答！」家英哥自言不浪漫：「我哋冇示過愛，第一次拖手係過馬路，拖吓放手又拖吓咁，之後睇戲佢話好驚就拖住我，大概係咁啦。」

二人先後經歷過大病，過程中學懂互相支持，羅家英說：「其實係佢病先嘅，我記得有一次佢喺內地開會，突然打畀我話要返香港睇醫生，咁我咪去接佢囉，知道要做手術佢都有啲驚，全靠我喺旁邊做大男人，『保護你，唔使驚，有我喺度！』佢好感動囉。」