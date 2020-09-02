IKEA × LEGO　儲物箱原來好好玩

小朋友在家玩LEGO積木，大人最擔心是不知何時踩中，想起都覺得痛！IKEA與LEGO最新合作的BYGGLEK儲物箱可以為你解決這個煩惱。以「需要組裝」作為產品的宣傳重點，既是積木，又是儲物箱的 BYGGLEK，儲物箱本身就是LEGO作品的展示台，小朋友可以在箱外、內、旁邊發揮創意。與此同時，也令小朋友可以學識玩完後自己收拾積木，自細開始訓練有手尾。BYGGLEK原是IKEA 收納櫃的一種，今次與LEGO合作，推出四款選擇，分別為 3 件一組的小組合 BYGGLEK（售9.99歐羅）、26 x 18 x 12cm的中型 BYGGLEK（售12.99歐羅）、35 x 26 x 12cm的大型 BYGGLEK（售14.99歐羅），以及一款附有201 塊 LEGO積木的組合（售14.99歐羅）。全系列預計將10月1日在歐洲IKEA店舖和IKEA線上商店正式發售，亞洲地區的IKEA尚未確定發售日，預計在下年春季發售，有興趣的朋友要留意了。