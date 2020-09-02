花旦大陸搶攤成功　盤點4大衣錦還「香」女星

近年掀起一股追大陸劇風潮，唔單止令港人識多咗大陸新星，更帶挈多位香港花旦小生躍升「神台」，一套劇就令呢班滄海遺珠「大翻身」，尤其係人仔袋袋平安，搞到唔少港星都心郁郁想返大陸發展，到底大陸劇有幾大Power呢？

女星Angelababy（楊穎）最近特別出演大陸劇《摩天大樓》，即時引來網民熱烈討論，仲上埋熱搜，雖然佢喊到梨花帶雨出盡力演慘情戲，卻被插佢個「微笑嘴」出事似笑非笑，仲被口臭網友彈佢演技唔得，不過奇就奇在套劇依家大獲好評，以8.2分高分跑出，令Baby成功翻身。

歌手鄭希怡（Yumiko）近日參加內地節目《乘風破浪的姐姐》而人急升，佢於第一集中輕輕側一側頭，都有超過3.3億網民討論，都咪話唔堅！佢微博由幾百人留言增至幾千，連衣着打扮更成為倣效對象，仲有傳佢將亮相節目《密室大逃脫》及接拍內地奶粉廣告，估計穩袋七位數酬勞，轉頭又做埋內地電影《霹靂霸王花》女主角，「錢」途無可限量！

視后佘詩曼前年憑宮廷劇《延禧攻略》飾演「嫻妃」一角紅遍中港台，帶挈身家幾級跳，本身都已經係一姐嘅佢，早前被爆六個月賺六千萬，又憑角色入圍華鼎獎「電視劇最佳女配角」，今年又同黃曉明合演內地劇《鬢邊不是海棠紅》，當然係做女主角啦！

「美魔女」周海媚（海味）於2014年參演《武則天》飾「楊淑妃」，單挑劇中女主角范冰冰，當中最引人入勝嘅就不得不提劇中多位「娘娘」套戲服，個個谷盡4吋事業線展露事業心，海味驕人身材「胸」湧而出，成功翻身！依家海味轉玩個人Channel，累積逾350萬粉絲，仲大晒位於北京嘅萬呎別墅曝光，連多隻愛犬都有專用SPA，真真正正住洋樓，養番狗。