王浩信主動咀張振朗：口感幾新鮮

藝人王浩信與張振朗今日出席劇集《反黑路人甲》的宣傳活動，浩信指劇集已播出一半，非常捨不得，亦十分多謝網民對他的鼓勵及支持。浩信與振朗將有一場吻戲，浩信笑言：「同女人拍會有啲尷尬，但同佢就唔會，有好豐富嘅設計，為呢場戲拍多咗一日。（錫咗幾次？）我唔想回想。（邊個做主動？）我，係我舂個頭埋去，口感幾新鮮，未試過。」

振朗自言拍畢後有回想起這一幕，問拍攝時有甚麼反應？他說：「唔需要有咩反應，我當時有撳住自己唔好笑，否則又要拍多次同拍多日，大家未錫已經笑。（你錫完浩信，女友有冇唔畀你錫？）又冇。（佢好期待睇？）好多人都好期待，被問到好尷尬。」浩信指拍攝時很開心，而最開心是可以氹到觀眾笑。

提到昨日一集中蔣家旻主動咬浩信嘴唇，他說：「呢個動作好切合佢個角色，因為係喜劇，所以希望畫面上有啲突破，拍之前大家有傾過，因為有好多吻戲，想每個角色有唔同，所以佢設計咗呢一幕，切合佢大家姐身份。（事前冇咩要準備？）要忍痛。」講到浩信的太太陳自瑤早前生日，在社交網中唯獨沒有回覆浩信的生日留言，他聞言即說：「呢個唔講。」