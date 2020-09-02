本日日本：多啦A夢變郵筒T-shirt勁盞鬼

《多啦A夢》慶祝連載50周年嘅產品多不勝數，日本郵便局嘅網店便將於9月7日推出紀念T-shirt及袋子。呢個系列嘅特別之處，係採用《多》漫畫中跟郵件相關嘅畫像，例如T-shirt便搵嚟「代用貼紙」嘅其中一幕——係粉絲嘅話，應該會記得只要於任何人身上貼上代用貼紙，對方就會變成貼紙所寫嘅物件，而T-shirt嘅圖案，正正係貼有寫上「郵筒」兩字嘅代用貼紙、表情十分搞笑嘅多啦A夢！有趣嘅係，多啦嘅嘴巴位置設計成衫袋，而且將衫袋抽出，更會發現印有明信片圖案，可謂心思十足。

袋子方面，分別有採用深藍色及紅色嘅環保袋，前者跟T-shirt一樣採用相同圖案，後者則係採用「預收回信郵筒」中大雄將信件放入郵筒嘅一幕作圖案。而兩個環保袋均可摺疊成細細個來收納，並附有鐵鈎讓你掛在背包或其他大袋之上。與此同時，亦推出Size更大嘅Travel Bag，此袋更附有讓你擺放小雜物嘅拉鏈袋，亦方便摺疊收納，相當好使好用。售價方面，T-shirt售3,900日圓，環保袋各售1,700日圓，Travel Bag售2,300日圓。