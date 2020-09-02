靛藍「白山」　丹寧機能銳變

機能風設計近年橫掃潮流界，好多品牌即使本身並不擅長此類風格亦要順應潮流，推出類近的服飾單品，但由相澤陽介（Yosuke Aizaw）於2006年創立的WHITE MOUNTAINEERING則並非隨波逐流一群，因為早在十多年前開始戶外機能服飾設計就一直是品牌主旋律，雖然不時會於季度中滲入一些軍事或運動元素演繹，但山系服飾着重的機能性一直是品牌最大特色，即使與adidas、Barbour以至FILA等合作的聯名系列亦是如此。

向來主打頂級丹寧服裝的LEVI'S® MADE & CRAFTED®今季就找來擅長創作機能設計的WHITE MOUNTAINEERING攜手推出的聯名系列，設計糅合前者招牌頂級丹寧布料及後者擅長的戶外機能風格。整個系列共有9款（6款男裝、3款女裝）單品登場，當中褸款及褲款同樣採用靛藍色的丹寧布料及橄欖綠色的尼龍及棉布打造，透過拼接剪裁及布料深淺不一的色落效果，為服飾賦予豐富層次感。除有軍事風格的M65 Jacket及寬鬆剪裁的Cargo Pants外，系列中更將LEVI'S®經典的Trucker Jacket及505™ Jeans重塑成機能感滿載的登山服飾，為丹寧服裝帶來前所未見的機能感。