林鈺洧被標籤做性女：我絕對唔係一個Open嘅人

藝人林俊賢的愛女林鈺洧（Denice），早前在ViuTV節目《對號入座》中自爆曾經與5個男仔的性經歷，言論開放大膽，即被網友封為「性女」。Denice今日在社交網回應，指是時候出來回應事件，希望大家不要再對她存有誤會，表示：「個人認為，接得個show來拍就唔可以咩都唔講。拍攝前我也有做大量功課希望盡量可以用星座角度分享不同經歷。我亦都感到安慰，因為這份努力換取了很多支持者，令我有更多動力行向呢行發展。但同時亦都換取了一個nickname『性女』。」

她表示不明白大家心目中「性女」的定義，「照字面睇我解讀成Female Nymphomaniac。另外節目中其他成員都有份享這個話題呀，還有其他節目直頭圍繞這個話題，唔通一講呢個話題嘅人就有呢個稱號？我想問吓，我打麻雀，我係咪一個賭徒？我飲酒，我係咪一個alcoholic?我唔係聖人，我唔會同你講我冇拍過拖。但係我絕對唔係一個open嘅人，我對每一段感情都好認真。不確定或者未正式一齊都唔會有進一步嘅關係。」Denice指大家對她塑造到是一個開放和無原則的人，令她感到有少少hard feeling，她重申自己喜歡與人傾偈和分享故事，可能沒有過濾過經常諗乜講乜，現在會學懂要改進。