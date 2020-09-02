大懲罰！郭奕芯食鹹竹蜂驚到喊

由英皇藝人許靖韻（Angela）、李靖筠（Gladys）、郭奕芯（Ashina）及楊天宇（Angus）主持的網上遊戲節目《明冤暗枉補習社》日前播出新一集，繼續有Super Girls隊長及成員Aka、Heidi做嘉賓，分成主持隊及嘉賓隊，以「無聲仿有聲」及令人聞風喪膽的「恐怖箱」遊戲一決勝負。

「無聲仿有聲」遊戲每隊派出一人戴上耳機，然後從其餘兩位隊友的口型估出歌詞，因Angus、Gladys、Aka及Heidi四人成績平均，所以這局勝負則取決於存在於兩隊中的「遊戲黑洞」Angela及Ashina，但今次Angela竟詞神上身，估中多題！「豬妹」Ashina更遇強愈強全部估中，令隊友們另眼相看。

接着「恐怖箱」遊戲，每隊輪流派出一名隊員用手於恐怖箱內抽出一粒波子，箱內放有假髮、水、鋼絲刷、鍵盤清潔膠、暖包、菠蘿、濕毛巾及石春。Aka首先上場，一碰到假髮的她立即大聲尖叫，同時亦嚇到Gladys；把手放入箱一半的Angela，因為太過恐懼而失敗！至於向來Man爆的Angus亦面有難色，這時Gladys女漢子上身遞出手臂：「如果有咩事你就捉住我啦！」隨後Angus多次摸到物件時都驚呼咆哮，最後更激動到撞傷手踭，笑料百出！最終主持隊落敗，全隊均要接受食鹹竹蜂懲罰。

工作人員甫拿出鹹竹蜂，Ashina即轉身大叫：「吓！我以為飲鹹竹蜂喎，點會係食呢？」這時Gladys義氣仔女上身：「得！我幫佢哋頂！」隨即爽快將一隻鹹竹蜂放入口，Angus亦毫不猶豫地「以水送蜂」，旁邊的Angela便趁機將在水樽內的鹹竹蜂拍入Angus口中，之後更用手蓋着Angus的口以防他吐出來，不過為了「報復」Angela，Angus竟把鹹竹蜂吐在Angela手中！輪到驚到手都震晒的「豬妹」Ashina時，Gladys貼心說：「我幫你搣咗啲翼同埋啲腳。」之後Ashina鼓起勇氣一口吞下，不過已經驚到喊：「因為我完全唔知道原來輸咗要食呢個，冇心理準備。」