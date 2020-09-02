Porsche Panamera小改款　功力大提升

全新發表的第二代Panamera小改款，性能大提升，高性能Panamera Turbo S提供Sedan(中)、Executive(左)及Sport Turismo(右)三個版本，最大馬力及扭力分別達620hp及819Nm。（互聯網）

保時捷的Panamera早前方傳來成功挑戰「綠色地獄」，以7分29.81秒打破了長軸距車型在紐布寧北環賽道最快單圈時間紀錄，轉個頭全新Panamera小改款正式發表，效率真高。

全新發表的第二代Panamera小改款，透過優化改良引擎技術，功力提升不少。其中高性能Panamera Turbo S所搭載的新4.0L V8雙渦輪增壓引擎，可爆發高達620hp最大馬力及819Nm峰值扭力，並正式取代前款的Panamera Turbo(550hp及769Nm)。Panamera Turbo S Sedan及 Sport Turismo版本，同樣只需3.1秒( Launch Control)完成0-100km/h，Panamera Turbo S Executive的0-100km/h則為3.2秒( Launch Control)，均較前款的Panamera Turbo快上足足0.5秒，極速同逾315km/h。