由細聽到大！藝人最Like邊個係DJ？

前電台DJ細So（蘇耀宗）近日爆出婚外情而遭外界關注，而不少藝人都有聽收音機的習慣，當然心目中都有喜歡的DJ與節目，不少DJ都成為大家兒時偶像㗎！

賴慰玲：「我最鍾意嘅係以前中學時吳君如主持嘅節目，佢真係好犀利，每個話題都可以講得好盡，但又不失體面，講嘢好有分寸，而且話題對當時只係一個中學生嚟講，係好新、好吸引嘅嘢，之前冇聽過嘅資訊，佢嘅睇法又好強烈，所以我係好長時間聽住佢嘅節目，君如係陪住我瞓覺嘅人。」

朱敏瀚：「由細到大都係媽咪車我返學，好自然會聽收音機，每朝坐車都會聽住由林柏希、李麗蕊主持嘅《開心大鬧鐘》，後來我大個咗之後同林柏希喺工作上認識而成為朋友，我覺得好開心，同佢好有緣分，我細個聽到電台聽到大，希望佢睇我拍劇睇到老。」

傅嘉莉：「我最鍾意嘅DJ係小儀，我之前又同佢合作過綜藝節目，認識佢之前已經覺得佢個形象好好笑，我坐車會聽佢嘅節目，因為每朝啱啱瞓醒，聽完佢嘅節目就會精神百倍，覺得好有能量。」

「牛雜妹」李亦喬（原名李美琪）：「我由細到大都好鍾意聽電台節目，最喜歡嘅DJ係森美，佢嘅節目入面好多有趣嘅訪問，有啲聽眾又會講一啲感情事又或者會向自己愛嘅人表白，除咗感情事之外，節目仲有好多資訊性嘅嘢，再加埋我好喜歡森美磁性、好聽嘅聲音，所以特別鍾意。」

簡淑兒：「我最鍾意嘅DJ係森美，喺美國時已經同朋友一齊聽佢嘅節目，覺得佢轉數好快，做節目營造到好輕鬆嘅氣氛，所以返到嚟香港都有繼續聽。」