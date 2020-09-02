細So小三曝光！35歲Macy係人妻　身材勁爆

前DJ細So（蘇耀宗）背妻偷食網紅阿B，事件震驚全城！細So先是蒲頭認衰，並獲得蘇太大方原諒，正當以為事件告一段落，即爆出阿B被細So傳染性病，愈爆愈多！細So偷食，引發全網緝兇，而阿B的真實身份亦終於曝光，原來她便是練美施（Macy），Macy今年約35歲，已婚並育有兩位小朋友。Macy皮膚白滑，身材姣好，完全不像生過小朋友。Macy主要經營童裝和首飾生意，更以自己作生招牌，吸了不少粉絲。

據知，Macy對細So相當認真，不是玩玩吓，深信細So真心愛她才一直維持關係。Macy接受東網訪問，她說：「抱歉我現在精神狀況無法接受更多訪問，望原諒。（有冇同丈夫離婚？）沒有。（細So話6月已分手，但你話細So對你死纏爛打？）唔想再拎證明，因為會傷害對方。（呢件事有冇影響到婚姻？兩個小朋友點算？）不想再提，如果一再提，只會傷害更深，我想保護番兩邊家人，畢竟新聞不是我去開始。」

Macy年紀輕輕便踏入社會工作，16歲開始便打工，2006年時向家人借錢開了兩間舖，高峰月賺過十萬。Macy於2012年結婚，老公任職中醫，婚後三年抱兩，誕下一子一女，2015年實體店結業，轉攻網上市場主打童裝，社交網專頁超過4萬粉絲。