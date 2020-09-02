【同人唔同命】陳嘉倩疫市拍廣告袋6位數

前無綫新聞小花陳嘉倩躍升為「宅男女神」後，憑人氣抗疫市，日前仍有廣告拍，跟兩位型男周子揚及新人黃以諾介紹醫療中心項目。本來她和子揚有場尖東海旁浪漫求婚戲，可是受禁聚令所限而改在開行冷氣室內拍攝，變相毋須捱曬兼吸熱，可不流半滴汗下，將6位數廣告費袋袋平安。

有運行的嘉倩稱工作不斷：「最近拍緊ViuTV嘅飲食節目，一周開兩、三日都要煮吓嘢食，因為疫情關係都介紹埋外賣，推介吓邊間餐廳啲叉燒飯最好味，我都好為食有食到。（係咪要自己親自買？）唔使，有同事買返嚟（錄影）廠嘅。」可受疫情影響而減價？她坦言：「咁又冇，OK咁啦，有工開好開心，廣告係滿意價。」不過亦非全部工作不受影響，如部分司儀工作要延期、改為網上形式或取消。

嘉倩自言是「深閨」之人，不用開工就長留家中，三個月前買了瑜伽墊網上學瑜伽，不過又衰懶：「張墊用咗三次咋，戴住口罩出街跑又好焗。」她還有學插花，打算參加11月的花藝比賽，她說：「之前都有出花墟，但依家怕多人（成日唔出街，啲追求者點算？）唔講呢啲，冇乜留意。」

而周子揚自爆「零演員費」:「我同以諾都係負責呢個廣告嘅製作公司負責人，將演員費撥晒落製作度，原本要6位數製作費，但喺疫情下收平咗5位數。」可擔心被同行鬧「頂爛市」？他續說：「我哋想打造個最抵嘅製作公司，喺係疫市下加強競爭力。」子揚又說不會因是製作人而公器私用加和陳嘉倩的親熱戲，以諾即取笑拍完求婚戲將成「宅男公敵」，子揚強調：「我係正人君子。」