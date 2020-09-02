謝嘉怡返大埔探鄉親　被封「東莞榮光」

謝嘉怡當選港姐冠軍後一夜成名，但生活仍相當貼地，得獎後忙於出席領獎活動，仍不忘抽時間陪家人。

由參選至今，她經常將香港地道美食掛嘴邊，得獎當晚第一時間表示要食排骨飯。昨日她現身大埔食龍眼，非常為食。據知，在蘇格蘭長大的嘉怡原籍東莞，故昨日趁有空即與父親到東莞同鄉總會大埔分會「探親」，獲鄉親熱情招待，奉上當造龍眼讓她大飽口福。接觸過她的鄉親都對嘉怡有讚冇彈，形容她為「東莞榮光」。嘉怡事後受訪表示：「我啲長輩喺大埔住咗好耐，爺爺仲喺呢一區經營過雞粥生意，我每年返嚟都會探嫲嫲，所以對大埔好有印象。」

她又指爸爸於大埔出世及成長：「我兩歲第一次去大埔，但當年太細，已經冇乜印象，不過每年我返香港對會重遊大埔，對我嚟講呢度係第二個家。（對大埔有咩童年回憶？）我經常會去爺爺經營嘅餐廳食雞，又會同表兄弟姊妹一齊喺附近公園玩。（最鍾意咩大埔美食？）我好鍾意食雞蛋仔。（你係咪好鍾意食龍眼？）我真係好鍾意食。」她又透露爸爸下星期便返回蘇格蘭，所以就把握時間跟家人共聚。