演藝工作大減！莫家淦陳國峰秘撈日薪900蚊

憑處境劇《愛．回家之開心速遞》成功入屋的藝人莫家淦，本身的眼鏡及手錶生意受疫情影響大受打擊，加上出埠登台亦因疫情需要隔離而擱置，幸仍有劇開，收入尚算隱定，但為了養家中兩隻「化骨龍」，他狂接網上小型廣告外，更被拍得與好友、憑《殺手》人氣上升的陳國峰齊齊做搬運工人「秘撈」搵外快。

有讀者爆料指目擊二人現身貨櫃場開工，他們穿上寫有能源公司名稱的制服、戴上頭盔及口罩，在工友指導下，將大量大形的太陽能板搬上貨櫃車，二人話頭醒尾，來回多次搬運，相當落力。出名大力的陳國峰亦顯得吃力，莫家淦更搬到滿頭大汗狀甚辛苦。之後二人與一眾工友席地而坐放飯，快快「扒完」飯盒後，又急急腳繼續開工。

有指莫家淦的手錶及眼鏡店分店由六間縮至四間，而今年成為兩子之父的陳國峰，主持多年的節目《兄弟幫》今年初停播，變相失去穩定騷錢，據知他有份投資的拉麵店現時亦只剩下一間總店，生活逼人。

對於被爆做搬貨養家，東網聯絡上莫家淦，他澄清是幫朋友：「其實係有朋友要請人搬啲太陽能板，一工900蚊做9粒鐘。佢未搵到人，我哋又有時間咪幫吓手。」他承認現時工作大減，為家計在所不計：「有少少錢嘅就算係娛樂圈以外嘅工作，都唔介意去做。」他坦言舖頭生意蝕住做，幸仍算「頂得住」。而陳國峰受訪時指拉麵店生意的確有影響。