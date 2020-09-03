細So小三Macy被插爆　網友狙擊狂數！

前DJ細So（蘇耀宗）背妻偷食網紅，小三正是KOL練美施（Macy），Macy已婚並育有一子一女，佢仲透露冇同老公離婚。網上搵番資料，網友好似唔多Like Macy，仲有人開Post狙擊佢添，力數佢四宗罪！

1#扮冇老公

有網友話：「佢哨牙再加孖膶腸影相成日『木』住個嘴，真係好頂唔順！有老公又成日講到自己冇老公咁，又打埋啲散文扮作家！」、「最核突係有老公但又寫啲嘢營造自己好似單親，咩都靠自己，之前曾經出Post，講佢老公未做中醫前，所有使費都係佢畀晒，老公一蚊都冇出過。」

2#夾硬賣性感

Macy接過內衣廣告，仲親身上陣做model，大晒事業線，但網友就唔多buy，寸爆留言：「呢個運動bra look勁核突，着出嚟胸形唔靚，兩邊胸唔Balance夾硬谷出嚟，胳肋底位又唧肉！」一啲都唔留情批評！

3#利用囡囡吸Like

有網友睇唔過眼佢利用囡囡吸like，Macy試過話囡囡似楊丞琳，仲要tag埋楊丞琳，個網友寸爆Macy：「博乜呀？但人哋冇So佢囉！」佢曾經留言話自己係鍾楚紅同宋慧喬混合體，仲講明好想出名添。

4#平貨當貴貨賣

另外，又有人幫襯過Macy網店，話佢喺內地購物網買貨，之後搵廠打版做，但就賣貴兩倍，畀佢搵過笨，揚言以後唔幫襯！