生肖指數　是日吉星：龍

鼠：→ 晚間的運勢開始上升，特別在外出應酬的時候，將會有不錯的桃花運呢！

牛：↑ 接觸新的層面，讓你大開眼界，宜繼續擴闊自己的眼光，會有新的光景。

虎：→ 總是把錢存起來，一點也不肯花，生活如此的刻苦，賺錢還有甚麼意義？

兔：↓ 是日沖煞，跟家人的關係很緊張，但這只是大家一時氣憤，忍一忍吧！

龍：★ 到不常去的地方走走，可拓展視野，從而帶來好運。黃色能給你好運。

蛇：↑ 做些讓家人認同的事，只要懂得順勢而為，將心中的善意釋放出來就好。

馬：→ 知人口面不知心，面對不相熟的人，最好少說話為妙，以免講多錯多。

羊：→ 放完假回到崗位，感覺氣象一新，培養愉快情緒，工作變得更加有效率。

猴：→ 不要太過自我保護，請開放自己，這樣對方才有機會接近及了解你呢！

雞：↓ 運氣不太好，愛情、工作、金錢都陷入了困局之中，忍耐過後便見曙光。

狗：↓ 工作上會出現風波，自我表現要適可而止，過分擺架子會惹來不滿聲音。

豬：→ 對自己工作表現不是很滿意，但與其硬撐下去，不如停一停，休息一下。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌