預測：國際政局持續緊張，外交問題及衝突或較頻繁。

白羊：情緒略為不穩，人氣亦較遜色，伴侶或較任性，宜多予協調和包容，將有助過度。

金牛：精神欠佳，較易感疲倦，避免如自己太大壓力，多休息、多放鬆助提升工作效率。

雙子：社交運稍遜，人事問題及變動較頻，幸精神狀態較佳，有助應付公私等多方考驗。

巨蟹：人氣及情緒不穩，上班時宜多注意溝通，處理文書、傳訊、運輸等工序宜多留神。

獅子：工作運回升不少，受被重視之餘，壓力亦回升。緊張無用，多放鬆效率反而更佳。

處女：經濟狀況、人際關係、感情及親子關係等，宜多關注身邊人的想法，並多作交流。

天秤：人氣雖然回升不少，但情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，處理家事等宜，多予耐性。

天蠍：體能略為不穩，工作壓力或較明顯，多注意合作及人際關係等，將有助維持進度。

人馬：感情及親子關係略為不穩，社交圈中人事問題和變動較頻，不論公私宜多作協調。

山羊：人氣稍佳，但情緒不穩。家庭及戀愛運稍遜，與家人、伴侶相處時宜多注意溝通。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等進展或會未如預期，阻力或會較猛，宜保持沉着和樂觀。

雙魚：社交運較佳，娛樂、購物等開支或會較大，宜多加節約。小心處理朋輩金錢事宜。