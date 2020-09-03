細So影響勁感觸？張致恒結婚一周年發長文答謝老婆

前DJ細So（蘇耀宗）近日爆出偷妻偷食網紅，好好先生形象插水，被全城怒罵賤男！去年亦捲入桃色風波嘅藝人張致恒（Steven），自從婚後兼當爸一改慈父形象，趁住今日同老婆區燕雯結婚一周年，Steven感觸發長文答謝對方原諒及付出，仲隔空向老婆示愛講我愛你，完美演繹浪子回頭。

Steven留言：「今日係我同佢嘅大日子，結婚一年了，我好想多謝我老婆，用一個無私嘅心去接受我嘅一切，當初我把事情搞到咁大，但係佢仲原諒我。其實一開始我講咗無數咁多嘅大話嚟呃佢，佢一直都以為我分咗手，所以先同我一齊，直到所有事情爆煲，佢先知道原來我仲未分手。呢一年以來好多時候佢諗返起我對佢做嘅嘢，佢都會自己一個人喺度喊，見到佢咁樣我真係好心痛，亦都好後悔自己做過嘅錯事。好多謝老婆用咗一年嘅時間去改變咗我呢個心，我會用一世承諾嚟報答返你對我嘅愛。」唔少網友留言支持Steven，話知錯能改最重要，安慰佢過咗去就唔好再諗。

最近轉型做KOL嘅Steven仲上載段結婚週年紀念日「特備節目」短片，為冧老婆，抱住細仔餵奶嘅佢甘願被對方唧黑頭，不過捱唔住痛嘅Steven不斷地叫，似乎一啲都唔享受，相反老婆就係咁笑，氹到對方好開心，認真sweet！