「黃金」有價有市！扭蛋升值七百倍！？

「烏蠅都嚇死，貓兒都嚇死」這兩句歌詞來自八十年代初的動畫《黃金戰士》，歌詞雖然毫無意思，卻成為不少「七十後」的經典，William亦是其中之一，長大後更重拾童真，成為黃金戰士收藏家。

曾擔任電台DJ的William購入大量相關的收藏品，例如是完整一套黃金戰士超合金玩具，盒內的彩色目錄是他兒時最愛，被問到黃金戰士是否曾推出打火機玩具時，他笑言「應該無啦，打火機對小朋友嚟講太危險，但為咗令家長覺得佢哋唔係買玩具咁簡單，部份產品會加入第二啲功能。」例如是偵察戰士可以變成望遠鏡，一物二玩。

William認為舊時社會非常簡單，當時正值《黃金戰士》播放時期，隨即掀起熱潮，除了玩玩具，返校後更會與同學討論劇情，甚至模仿打鬥場面。他亦曾受邀參與玩具展，藉此希望能保育舊時玩具文化及引起更多人的共鳴。

「黃金」當然有升值潛力，當年只需二元的機械戰士扭蛋，今天已升值至一千四百元，相比之下復刻版超合金只需四百港元，相當值得入手，他亦提及超合金玩具會氧化，建議完美主義者盡量不要與玩具接觸，交收時要檢查清楚盒裝及關節位，確保玩具能順利變型，如能帶手套驗貨，就能減低氧化的機會。