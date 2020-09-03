獲老公讚好老婆！Macy爆細So叫幫手呃：大話冚大話

前DJ蘇耀宗（細So）同人妻兼人母嘅KOL練美施（Macy）出軌偷食，Macy事後表示醫師老公王生係「好先生及好爸爸」，對於將HPV感染對方覺得好抱歉！雖然佢受盡千夫所指，但老公就挺身而出護妻：「太太真係好好，我成日都同病人講佢冇缺點，做事工作湊小朋友都做得好好，但份人太簡單，好易信人，我太太同對方開始時，我都有同佢講過，唔好太相信對方，呢一切都唔係真心。」仲話：「佢只係太易信人，人哋對自己好就覺得係真心，只係將份真心交錯咗畀人，但無論如何，事情過去咗，我覺得佢勇敢面對，錯咗肯認，而且有決心離開錯嘅人，亦立刻離開咗網上世界，我見到佢已經好有誠意，希望大家都保護番我哋。」而Macy就感激對方同佢一齊面對：「好感謝佢一路以嚟都清楚成件事，仍然繼續守候去等我睇清楚所有嘢！」據知，王生比Macy大20年，而8月31日原來係Macy 35歲生日！

逐一回應網民指控

Macy接受東網訪問時，逐一回應被網民力數嘅四宗罪包括「扮冇老公」、「夾硬賣性感」、「利用囡囡吸Like」、「平貨當貴貨賣」，佢話：「因為我先生本身基本上冇social media post，加上我有講過我哋雙方問題一直都傾緊。性感，我會形容如果Victoria's secret嘅model做咗媽媽係咪唔可以再做內衣廣告，廣告我只係呈現廣告商需要效果，我只係工作。post小朋友相，真係只係同一般人一樣，因為like唔係我自己去like，我post 自己風景相可能仲多，我post風景相冇咁多人like，就冇人話我低調。我哋有自己做貨，都有入貨，客問我哋都有講係大陸貨。」

爆細So冇句真

事件被爆後，細So有冇聯絡佢同道歉？佢話：「我拒絕合作講大話後有講咗句『對唔住，唔應該煩你』。（細So用大話同Wing（細So老婆）去解釋？）因為當我同Wing講咗，細So有叫我唔好再講，因為佢同Wing講嘅版本唔係咁，話我哋冇見一年又冇租過地方之類，所以叫我幫手呃。」

至於與細So嘅關係，除咗當事人，係咪只有爆料朋友知情同埋點解要爆呢？佢話：「只係因為覺得我受咗好多傷害，身體同心靈上，6月同佢分手後冇對Wing坦白，仲叫我一齊講大話呃Wing，覺得呢個人好有問題，根本從來冇講過真話承擔責任，只係大話冚大話，然後再繼續維持佢形象，佢某程度上除咗Wing畀人呃，要原諒都知道個事實，而唔係原諒個大話。」講到其實發生咩事決心同細So分手？同細So一齊之前同老公已有問題，又點解決定回到老公身邊？佢話：「分手係承受唔到情緒困擾，唔係細So介入，本身我同先生協調中！（咁你同先生嘅問題已解決？）唔回應！」

冇怪朋友爆料

至於贊唔贊成好友行動，佢話：「如果我知道就唔會有新聞出。（同呢位朋友關係點？責怪佢爆料？）明白佢只係真係太睇唔過眼因為太清楚佢做過嘅嘢，而且都有保護我，如果唔係就唔會一直都唔知係我，只係最後有人爆料係我，所以我選擇了直接講。我冇怪佢，每個人都有衝動，我相信佢真係去到憤怒。」

轉型做投資

問到依家情緒點樣、係咪好困擾？Macy話：「暫時可以，選擇面對。社交網只係一個出口，純粹個人抒發，冇咗我只可以搵其他方法放低情緒。（老公是否同樣受到騷擾？）都有。」至於工作方面，佢話影響唔算大，因為本身已慢慢減少網上工作，主力唔係靠網上，5月左右仲開始做投資，到依家期間只係間中賣吓嘢，純粹個人喜好。