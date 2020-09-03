茶香月餅粉絲必試好推介

每逢中秋，品嘗月餅時總會配一杯香茶來消滯解膩，今年有不少品牌更以此為靈感，推出以茶作材料的茶香月餅，無論是中、日、西的茶款都有，月餅入口茶香滿溢，叫人回味。

清香鐵觀音

時尚蛋糕品牌Vive Cake Boutique除了推出酥皮奶黃月餅外，今年更有全新的「酥皮鐵觀音奶皇月餅」。帶有椰子香的曲奇外皮，配上香滑清新的鐵觀音奶黃酥，味道出奇地夾；再加上粉色系及亮燈的小玉兔月光禮盒，女士大愛。

茶味朱古力

Schoggi Meier今年選用不同茶款來拼配出新的「嚐茗品月‧朱古力月餅」，包括有茉莉花茶黑朱古力、柑橘南非紅茶黑朱古力、日本抹茶牛奶朱古力和伯爵茶黑朱古力，甘香的茶味搭配朱古力的香甜，入口不會覺膩，別具滋味。

獅城風味

新加坡過江龍Tea WG今年推出4款新的「天燈頌願茗茶月餅」系列，包括選用獅城早餐茶（Singapore Breakfast Tea）配鹹蛋黃和瓜子製作的星宿之秋月餅、天燈頌願茗茶配白蓮蓉的月色之光月餅、抹茶配杏仁蓮蓉及紅豆蓉的豐盛之節月餅，以及黑峰塔茶配白蓮蓉、核桃和榛子的瑰寶之光月餅，口感獨特。

皇室紅茶

英式百貨Fortnum & Mason選用1902年由愛德華七世打造的Royal Blend紅茶來製作月餅，這款茶由錫蘭茶的花白毫和阿薩姆茶混合，入口有天然的蜜糖香甜，再加上淡淡麥香，用它做成蓮蓉月餅，甜度有層次，又質感細膩。

伯爵茶香

人氣餅店Valérie Pastry今年除有一貫受歡迎的流心奶黃月餅及流心宇治抹茶月餅供應外，特別推出糅合懷舊與創新的多款口味月餅，當中的法式伯爵茶月餅，啖啖茶香與佛手柑交織出獨特韻味，牛油曲奇皮亦製作得鬆脆香濃，是嘗得到的法式雅致風味。此外，店家沿用以「相聚中秋」為題的「湖畔小兔」珍藏版禮盒，優雅氣質的設計送禮自用都夠晒大方得體。即日至9月6日還可以「嚐鮮價」、即優惠價訂購呢！