渡邊杏與母親12億日圓官司和解收場

34歲日本女星渡邊杏宣布上月初與前夫東出昌大正式離婚，而她與母親因錢銀對簿公堂長達3年的官司，亦告結束。

今年4月，有雜誌跟爆渡邊杏與母親因財失義母女對簿公堂，她的坎坷過去亦被傳媒披露出來。當年父親渡邊謙因多次出軌導致離婚，母親由美子離婚後沉迷宗教，欠下約4億日圓（約2,848萬港元）巨債，迫杏做模特兒代母還債。2008年，杏由模特兒公司過檔到大型事務所TOP COAT，為節稅於2009年開設T公司，將全數收入交由擔任社長的母親管理，每月透過公司出糧。其後她憑主演晨早劇《多謝款待》走紅，高峰期收入近2000萬日圓（約142萬港元）。但2014年夏天，她質疑母親被洗腦，向宗教組織奉獻巨額金錢，因而提出離開T公司。3年前，其母入稟法庭追討渡邊杏離巢導致的12億日圓（約8,544萬港元）的損失。有雜誌報道，兩母女已於8月達成和解，母親聲稱打官司並不是為錢，目的是要求杏道歉，而杏已作出道歉，於是雙方達成和解，沒有收到一分一毫，母親更表示真誠地希望孫兒健康成長。

但雜誌指母親確曾要求扣除4,000萬日圓（約288萬港元），並質疑母親如果只要求道歉，就不該選擇訴訟的方式。但無論如何，官司已告一段落，而杏與東出共同名義購入的住寓，已屬杏個人名下所有，杏與子女可以開展新生活。