日本大熱按摩瘦腿法　2周大腿圍激減6.3cm

相信瘦身人士都有個共鳴，就是腿真的很難瘦。對於日常需要久坐的OL來說，慢慢堆積而成的下半身脂肪真是多到無處安放。再加上疫情期間天天在家，能坐就不站，能躺就不坐，相信大家雙腿也漸漸變粗，長此下去也不是辦法呢！最近日本節目《林修の今でしょ!講座》請來瘦身達人千波分享瘦身方法，嘗試多種減肥方法無果的她自創了按摩瘦身法，靠按摩減走了20kg。這次她就推薦了4個瘦大腿動作，經嘉賓實測後一周便見效、兩周更激減6.3cm，效果讓人驚喜！

瘦腿4式：

第1式：以掌心用力按壓大腿內側根部，左右腿各20次。大腿內側根部有一個淋巴位，多次按壓可疏通淋巴、有助循環，並有效促進新陳代謝達致瘦腿功效。

第2式：用指尖來回捏揉大腿根部至膝蓋位置，左右腿各20次。

第3式：用拳頭來回搓壓大腿，握緊拳頭，放於膝蓋位置，由膝蓋向上拉。於大腿的上下左右處各拉20次，左右腿重複。做這個動作時，橙皮組織（Cellulite）較多的人會有痛感，但通過按走橙皮組織中積聚的廢物，可達致瘦腿效果。

第4式：用雙手包圍大腿，由膝蓋位置往上推，左右腿重複各20次，藉此順暢表層的淋巴系統。

飲食注意事項：

除以上4個動作外，千波亦提出在進行按摩瘦腿法的頭3天要進行減鹽飲食，不可在食物中額外加鹽，連醬油也不可以，只可吃食物的原味。

日常兩招輕鬆瘦：

按摩瘦腿法是否有效就要按一按先知，但生活中其實還有一些簡單運動有助瘦腿。例如在躺下碌手機時不妨抬一下腿，大概維時10至15分鐘，讓血液循環回流減少水踵，楊丞琳就曾經在RaiNie's Vlog中提到自己會利用敷臉的時間去抬腿。

除了抬腿消水踵外，步行也是個不錯的運動。建議大家每天步行半小時至1小時，距離大約是5~10公里，量力而行愈快愈好，但謹記步行時要收腹和挺身，保持肌肉緊繃的狀態。晚飯後兩小時內步行，是減肥效果最好的時間。