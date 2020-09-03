靈敢侶情：「在他眼中，只有返工？」

女人因為上班而未能照顧家庭和孩子，她的愛會讓她無比內疚，「對不起」成為她經常掛在嘴邊的一句說話。（作者提供）

女性朋友因為要上班，將幼子交給奶奶照顧，每天下班才接兒子回家。這種生活，本來大家都習慣，可是在疫情之下，她的公司猛裁員，現在她一個人要擔起四個人的職務，由以前放六點多，變得愈收愈夜，很多時去接兒子，他都是睡着了。為此，她感到非常內疚。

內疚是因為，自己連丁點時間都空不出來陪兒子。當她想到，將來兒子的童年可能再沒有自己、想到日後可能會錯過更多表演、家長會、甚至畢業禮，她便愈來愈難過。不過，這還未夠慘，每晚她在內疚之後，都會怪責自己沒用，例如當年沒有好好讀書、自己未能賺更多錢，用物質補救失去的時間。

當然，她是有丈夫的，但問題就出在這裏。

女人因為上班而未能照顧家庭和孩子，她的愛會讓她無比內疚，「對不起」成為她經常掛在嘴邊的一句說話。可是，當男人遇上同一個情況，他便對女性朋友說：「咁要返工丫嘛，唔使供樓咩？你咪胡思亂想咁多啦！」在他的世界裏，自己不是不去照顧，只是未能照顧，一切立即變得理所當然。

為此，她兩公婆經常嘈交，她說丈夫不安慰她，他說太太無謂，吵着吵着，丈夫變成無人性，老婆肯定發神經，沒完沒了。

我是女人，當然明白女人，但有時我又會想：如果我是男人，我會怎樣想？

男人養家這回事，已有數千年歷史，儘管世界已努力邁向男女平等，但在男人的體內，至今仍然存在alpha male和breadwinnier的基因。而女人在沒有選擇之下，被大自然賦予生育的天職，習慣向外闖的男人，又怎會體驗到、明白到懷孕九月的骨肉之情、扼臂嚙指的心情？不是他們不想，是沒有機會。

有時候，當作為女人感到痛苦，除了嘈交要他改，就只能夠用不同的角度：例如遺傳學、人類學、生物學、社會學等等去思考兩性的不同。說到底，你仍然愛他的，既然愛，就得替他找原因。這樣說雖然有點悲哀，但人生就是這樣：悲中一點甜。若甜已經成為理所當然，你亦不會有氣力去追求更多美好的人和事。

人生就是這樣，活在香港這塊樓價飛上太空的地方，也只能如此。你若要不開心，機會多的是，但若你願意開心，或許你將會成為遺傳學、人類學、生物學、社會學的專家。

聽講，這叫做佛系。沒有慧根，也不能黐根，多從不同角度思考，切忌自討苦吃。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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