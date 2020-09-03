【絕世好老婆】睇得又煮得！阿Wing為細So煮足7粒鐘飯

現年41歲嘅前電台DJ細So（蘇耀宗）爆出偷食人母KOL練美施（Macy）長達2年半，唔少人都好心痛細So老婆阿Wing，成個社交網都係家庭生活照，表面幸福但有苦自己知！

阿Wing嘅生活離唔開仔仔同老公，雖然要湊住兩個小朋友，但都經常為家人炮製晚餐，仲要非常唔簡單，咩招式都難唔倒佢，好似有泰式明爐烏頭、素三杯雞、韓式拌飯，賣相非常吸引，睇見都令人羨慕有個咁煮得嘅老婆！

而細So喺40歲時就重回茹素行列，阿Wing日日都要𢱑爆頭諗煮乜好，日日諗煮乜餸已經難，仲要諗素食菜式，少啲心血都唔得啦！不過阿Wing並冇Hea煮，仲愈煮愈出色，喺8周年紀念日時，佢仲由下晝2點煮到夜晚9點，整咗餐符合全素及生酮飲食條件嘅法國菜全餐，有牛油果魔鬼蛋、普羅旺斯燉菜、法式洋葱湯、法式蔬菜凍批及Carbonara，呢個老婆可以去邊搵呀？

雖然日煮夜煮，自己都食唔少，但阿Wing身材非常好，擁有一雙長腿同腹肌，完全唔似生過兩個細路！佢仲好鍾意水上活動，仲不時帶埋囝囝出去親親大自然同滑吓水，一家都好陽光！

唔好睇佢咁崇尚大自然生活，其實佢曾經係怪獸家長，自爆同細So有過嚴重教育分歧！今年初佢接受東網訪問時，表示：「我個仔6個月大嗰陣，我已經報定晒Playgroup，準備幼稚園面試，但我老公就叫我定啲嚟，唔使太緊張。」當時佢曾大讚細So Man︰「佢起咗間樹屋之後，啲仔當佢神咁拜，其他老公見到都表示好大壓力，話佢做壞規矩。」