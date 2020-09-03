因小時一個經歷　林二汶患「恐煎雞翼症」

林二汶日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》擔任嘉賓，齊齊煮補膝菜「雜菜燴牛尾」，早年二汶體重近200磅，因過重導致膝蓋痛，在9個月減走50磅才得以改善膝痛的問題：「我覺得自己仍年輕，唔應承受呢種痛，於是我下定決心採取食療同做運動方法去減肥，用9個月時間減咗50磅，在過程中絕對冇偷懶。」

二汶直言對烹飪不感興趣，若要她入廚，首要條件是無火煮食，她特別抗拒煎雞翼，笑言可能小時候被媽媽入廚經驗所嚇怕﹕「細個媽媽經常畀我睇：『你睇，我嘅手臂有好多疤痕，就係因為煎雞翼畀你哋吃。』於是我就諗『原來煎雞翼係咁樣』，咁我就唔煎喇！如果真係要煎煮嘅話，我會戴防曬手套，一隻手會戴兩隻手套，確保即使有窿，滾油都唔會燙傷。」

不過，二汶稱從烹飪中領悟對做人的道理，對於恐懼的事情，二汶會去練習，盡力去克服，她笑言曾經入廚練習「煎嘢」：「經人生總要有驚嘅嘢，冇所謂，之後就繼續去驚。」此外，二汶又透露小時候的她是個沒有自信的人，讀書成績既不佳，又不受同學歡迎，直至中三那年她終於「開竅」：「當時明白到如果我冇法獨處，點可能認識到好朋友，所以唔跟我玩就隨佢，我自己一個人做專題研習都冇問題，好奇妙，當你想通咗，就變得輕鬆，這樣漸便開始有朋友。」