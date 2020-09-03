IB攻略：大學升學面試4大常見問題

面試是升學或就業的首度競賽，往往比成績更為重要。（設計圖片）

近來筆者和IB家長每天都有Appointment，諮詢關於大學升學的問題，其中一個常見問題就是，大學面試會問甚麼問題，筆者今回為各位讀者分享4大常見面試問題，希望可以幫到大家。

1.介紹自己

這是最基本的問題，若果你連自己都不知道如何介紹自己，誰會比你更清楚？學生要準備興趣、強項、自身特質等問題，最重要的就是你和其他申請者有甚麼不同。

2.你的強弱科目

例如IB學生報讀醫科，生物是你的強項。你不能只是說我的生物很好，成績很好，而是解釋你曾經參加過Talented Program或者跟隨了大學的教授協助研究，甚至參加了某些比賽得到獎項等等。

另一方面，你都要知道自己的弱點，因為你不能說自己沒有弱點。例如數理強的，可能語文較差，所以你着重的位置不是說服考官自己有幾差，反而是重點如何設法改善問題，例如學習方法，找老師課後補習等等。考官想看你解難的能力。

3.為甚麼報讀我們大學？

學生要準備大學的特點，例如某些科目世界排名高，好像HKUST的碩士商業科就曾經擊敗Harvard成為世界第一，學生可以輕輕提及。當然最重要的就是，自己如何鋪排IB課程選科、活動安排，甚至實習經驗都是圍繞着這個科目而準備，就能成功打動考官。

4.你大學畢業後想成為怎樣的人？

大學希望看到學生是否有抱負理想，不能只是為了金錢工作。如果你的答案是因為高薪厚職，這個答案可能真實，但是不符合考官口味。他們希望看到的是，學生會對社會有甚麼貢獻。例如就讀法律系的同學，可以說希望未來可以幫助弱勢社群彰顯公義，因為律師一直都被大眾認為是有錢人的遊戲，希望能在自己能力範圍，亦都可以為受壓迫的社群伸出援手。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣