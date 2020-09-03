浴缸自摸嘩嘩聲　關智斌裸膽演出好有Feel

藝人關智斌（Kenny）接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》節目許文軒專訪，大談重拾歌手身份推出新歌《乾爹》感受。

MV題材大膽，Kenny不乏半裸鏡頭，他說：「導演有問我有冇底線，其實畀條褲我都OK，不過好驚啲人以為我為咗祼露而祼露，但今次MV真係有咁嘅需要，講都市人好寂寞，玩App識人，即食感情。當中有一場喺浴缸自摸戲，拍嘅時候唔覺大膽，因為投入咗角色，但睇番之後自己都嘩一聲，原來意識咁大膽，依家講出嚟面都紅晒，但呢一場戲最終冇放入MV入面，只係放咗上網當宣傳。」

今次錄音跟以往不同，Kenny以感覺行先：「得到Dear Jane嘅Howie（結他手翁厚樑）寫歌，佢個Demo把聲好滋性，唔知關唔關嗰排睇緊《愛的迫降》事，一聽隻歌已經有韓劇Feel，好有畫面。」

Kenny本來好想在今年做多一些快歌，但聽完Howie的作品後着了迷：「唔想錯過呢次機會，所以即刻要咗首歌。另外有Dear Jane另一成員Tim（主音黃天翱）幫手做監製，喺佢帶領下用咗新嘅唱腔，減少咗啲氣聲，人愈大覺得唱歌係用感情表達，而且我又唔係啲技巧型歌手，所以今次錄音以Feel行先，想用情感去打動人，唔再以聲音嘅Quality（質量）而行。」