意大利製聯名版SUPERSTAR　超限量登場

去年adidas Originals首度邀請意大利時裝品牌PRADA聯名合作，攜手將兩個品牌最具代表性的單品包括SUPERSTAR及Bowling Bag打造成聯名套裝，兩款潔白無瑕的產地更加是意大利，而且更限量700套，立刻令到這對SUPERSTAR成為全球「三葉」Fans夢寐以求的夢幻逸品。

今年兩個品牌再次推出全新一回聯名SUPERSTAR，鞋款同樣由PRADA鞋匠於意大利製造，採用頂級頭層皮革重塑誕生於1969年的SUPERSTAR經典輪廓，保留標誌性橡膠貝殼鞋頭、鞋側鋸齒邊三間及魚骨紋橡膠鞋底，鞋身外側綴有「PRADA」及「MADE IN ITALY」字樣，而且更一次過推出白色黑間、銀色白間及全黑三款配色。雖然今回鞋款並非如上回於鞋身內側壓印限量編號，但都幾可以肯定今次聯名鞋款都係超罕量發售，有心入手呢對PRADA for adidas Originals SUPERSTAR就記得9月8日上午10點準時登入官網搶購。