本日日本：多啦A夢生日快樂！買Doratch手錶慶祝

趁9月3日係多啦A夢生日，當然要介紹一下相關精品喇！其中兩款設計精美的20至21年限量發售的手錶Doratch便於今日起開始接受預訂，值得粉絲留意。錶款分別為「Pan-Paka-Pan」及「ROLLER」，前者外形以多啦A夢的鈴鐺作錶蓋設計，揭開蓋後會看見多啦A夢圖案，而且多的眼睛每24小時就會變化一次，換言之，每天都可以見到不同表情的多啦A夢，心情都好啲啦！

至於另一款「ROLLER」是與電子手錶品牌FUTURE FUNK合作的商品，該品牌跟《多》同樣係1970年誕生，而ROLLER錶款使用了最新的電子滾輪錶技術，設計帶有剛陽味道，而錶盤上則布滿各種表情的多啦A夢公仔圖案。而兩款錶的錶背都刻有張開口的多啦A夢50周年標誌。至於價錢方面也不是太貴，各售26,400日圓，千多元買到如此有紀念性的手錶，絕對抵玩！現於RUN'A TOWN或FUTURE FUNK的官網接受預訂。