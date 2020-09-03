【繽FUN主播室】楊丞琳激戰鄭元暢　玩到體力不支倒地

台灣藝人楊丞琳（Rainie）早排上咗鄭元暢個節目即場玩煮飯仔，搞到完全唔識煮嘢食嘅佢喺鏡頭前出醜，所以Rainie今次就嚟個大報復，誓要玩殘鄭元暢！「激戰」一輪，鄭元暢仲搞到體力不支倒地，想知發生咩事？即刻去片啦！

呢兩日大家熱烈討論嘅話題，相信都係前DJ「細So」蘇耀宗背妻偷食網紅阿B，細So尋日蒲頭認衰，仲獲得蘇太大方原諒，喺大家以為件事告一段落嘅時候，又爆出阿B被細So傳染性病，不過細So就話同太太驗過身，發現冇染病喎。講咗咁耐，到底阿B係邊個呢？原來佢係年約35歲嘅練美施（Macy），佢仲接受訪問吐心聲，到底Macy講咗咩？睇片咪知囉！

鍾意食辣嘅朋友煮餸嗰陣，有冇試過切辣椒時覺得皮膚灼痛？原來有方法可以輕鬆消除痛楚！而有時食得太辣，飲水都解唔到辣，到底可以點做呢？等川菜廚師教你兩招啦！

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