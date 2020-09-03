J.Arie出碟財政有壓力　靠粉絲課金幫補收入

歌手J.Arie（雷深如）昨日開Live唱歌與眾同樂，她笑言於疫情期間開過無數次Live騷，就如隔日開演唱會一樣：「之前唱半個鐘就會開始冇力，依家唱2、3個鐘都冇問題，把聲好Fit！」續指正籌備下首新歌及有意推出大碟，進行「燒錢」大行動：「估唔到《雙面哈菲》反應咁好，行內、Fans對呢個風格都好支持，下首歌係一個延續，探討另一種精神病，希望儲到5、6首之後，再向舊公司買番2014年之後嗰十幾首歌嘅版權，出隻新歌加精選，了自己一個心願，成6、7年冇出過碟。」

作為獨立歌手，講到她造歌又出碟，財政方面豈不是好大壓力？她笑言的確有錢銀上的壓力，因為造一首歌都起碼要6位數字，幸好疫情緩和後開始有Job搵上門，兼平時開Live都有少少收入幫補：「自己屬半幕前、半幕後，幕後方面喺疫情係冇受影響，同埋依家有啲平台開Live係有得『課金』，都有4、5位數字嘅收入，積少成多，又可以儲到啲忠粉。」又大爆曾於Live中跟其他Fans「駁火」：「可以睇留言互動，見到啲批評我嘅一定會正面回應，有人話我醜樣，我就話我一直都唔係靠賣樣，呢啲我全部都會讀出嚟。」