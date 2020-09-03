【柬埔寨「驚嚇」小食】鄧卓殷吔炸昆蟲當薯片咁隊

民以食為天，食除了可以給人飽足感覺，更可滿足人嘅欲望、減壓，唔少人都特別鍾意街頭小食，藝人都唔例外，喺香港唔可以喺街食，去到外國旅行咪一嘗掃街滋味囉！咁佢哋又鍾意啲咩街頭小食呢？

林穎彤：「我喺韓國食過黃金薯塔，真係一試難忘，因為我食素嘅關係，所以比較少選擇，我就試咗呢個，真係好味到我第二日返轉頭買多兩支，啲味粉同賣相都好吸引。」

張秀文：「當年22歲參加比利時大學交流團，去咗個一日遊，當地好多街頭小食，嗰陣又係冬天，見到街頭有窩夫小食，好多味道揀，我只係揀咗個簡單原味，但嗰種外脆內軟，喺天寒地凍之下食，感覺真係好難忘，好想再返去體驗吓。」

鄧卓殷：「喺大學嘅時候試過去柬埔寨做義工，跟當地嘅居民去市場買餸，佢哋好鍾意食一啲炸昆蟲、好滋味，自己都有試，食落去真係幾好味，感覺好似食薯片咁，好香口。」

莊思敏：「我都好鍾意街邊小食，香港就魚蛋、煎釀三寶同臭豆腐，而韓國嘅街邊串燒我都會食，最鍾意同最驚喜嘅一次係喺杭州一啲路邊小食攤位賣冰糖番茄，真係好好食，喺其他地方再冇見過，真係令我好回味。」

何雁詩：「兩年前同Fred（鄭俊弘）喺紐約讀一個音樂課程，每個weekend佢哋都會有個美食車節，有酒飲又有亞洲嘢食，例如雞蛋仔加雪糕，但最深刻就係刈包，係台灣美食，冇諗過嗰邊都可以做得咁正宗，仲有少少Fusion嘅感覺。」