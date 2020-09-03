Peugeot 3008小改款發表

Peugeot 3008小改款，換上新設計面罩、頭泵把，全新的長直日間行車燈由LED燈頭往下向新設計的側進氣口延伸，整體賣相變得更豪華時尚。（互聯網）

Peugeot為旗下SUV車型3008推出小改款，今次小改款主要集中在外觀及內裝配備提升。

外觀變得更時尚豪華，面罩及頭泵把全採用新設計，全新的長直日間行車燈由LED燈頭往下向新設計的側進氣口延伸。取消了下霧燈，但在頭燈系統加入Foggy模式。尾燈現改為全LED，進一步加強「獅爪」的3D效果。此外，還新增兩種車身顏色及Black Pack選配套件。

內裝配備方面，採用全新PEUGEOT i-Cockpit， 包括對應MirrorScreen、支援Apple CarPlay及Android Auto的10吋高清輕觸屏幕及12.3吋數碼化儀錶，並在後排加設USB充電插座。車載最新駕駛輔助系統，在原有的基礎上加入夜視、自適應循航控制附Stop & Go功能、車道維持輔助、新一代自動緊急煞車系統及更完備的路牌辨識功能等。

小改款依舊提供1款柴油、3款汽油及2款插電式混能動力配置，其中2款插電式混能型號3008 HYBRID4(四驅)及HYBRID(前驅)，均搭載1.6L PureTech引擎、e-EAT8 波箱及13.2 kWh鋰離子電池。四驅版配上雙電動馬達，綜合馬力300hp，純電續航力56km(WLTP)；至於前驅則為單電動馬達，綜合馬力225hp，純電續航力59km(WLTP)。